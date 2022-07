Tytsjerksteradiel bekroane ta rêstichste gemeente fan Nederlân

Tytsjerksteradiel is de rêstichste gemeente fan Nederlân. Ynwenners hawwe dêr hast net te krijen mei kriminaliteit en lûdsoerlêst fan bygelyks buorlju, auto’s en fleanferkear. Fryslân is bekroane ta rêstichste provinsje fan Nederlân: nearne wurdt – yn trochsneed sjoen – sa’n bytsje oerlêst meld en ûnderfûn as yn ús provinsje. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan FBTO, basearre op data fan de plysje, it CBS, it RIVM en it KNMI.

Yn it ûndersyk fan FBTO wurde alle 345 Nederlânske gemeenten mei-inoar ferlike op basis fan oerlêstmeldingen en -ûnderfiningen fan 2019 oant en mei 2021. Alle ûndersykswearden wurde dêrnei yn ’e analyze ûnderferdield yn trije ferskate kategoryen: lûdshinder, kriminaliteit, oar oerlêst en de kâns op stoarm.

In protte Fryske gemeenten yn top 10

Njonken Tytsjerksteradiel blykt ek de regio Twinte in gaadlik plak foar minsken dy’t fan rêst hâlde. fan de fjirtjin gemeenten yn dy regio skoare acht it sifer 8 of heger. De Oeriselske gemeente Dinkellân (regio Twinte) en Dalfsen steane mei in 8,7 op in dielde nûmer 2 yn ’e list. Haarlim is 7,2 de rêstichste grutte stêd mei 150.000 of mear ynwenners.

Roosendaal is ûnrêstichste gemeente

Net alle gemeenten skoare like goed yn it ûndersyk. Roosendaal komt út de bus as de minst rêstige gemeente fan Nederlân, mei it einsifer 4,5. Yn Roosendaal wurde relatyf in protte meldingen fan drugs- en drankoerlêst en autorelatearre kriminaliteit dien. Boppedat ûnderfine ynwenners der yn ferhâlding in protte lûdshinder fan treinen.

Njonken Roosendaal binne Amsterdam (einsifer 4,7) en Ouder-Amstel (einsifer 4,9) de minst rêstige gemeenten fan Nederlân. Ynwenners ûnderfine dêr mear oerlêst as op oare plakken yn it lân.

