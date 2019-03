Us Museum docht as is it Frysk in frjemde taal

Troch Nanne Hoekstra

Is der wat it taalgebrûk yn it Fries Museum oanbelanget wat feroare sûnt It Nijs fiif jier lyn konkludearre dat it Frysk by Us Museum in kuriositeit is? Al wat, ûntduts ik ferline wike op de lêste dei fan ‘Rembrandt & Saske: Leafde yn de gouden iuw’.

It yllústere stel wie lokkebrea want it gie foarnaamlik oer santjinde iuwske leafde yn it algemien, mar de útstalling koe beslist besjen lije en dêr woe ik it no ek net oer ha. Begjin 2014 murk It Nijs op dat it foar bûtenlanners likegoed taalearmoed wie yn it Fries Museum. Dat wie no al wat better. De útlis stie no net allinnich mear yn it Nederlânsk mar ek yn it Ingelsk op de muorren neist de toande skilderijen, tekeningen en etsen ensafh. In audiotoer waard lykwols allinnich mar yn it Nederlânsk oanbean. Mar de ynformaasje wie no ek yn it Dútsk te besetten yn boekjes dy’t men út in herntsje wei meinimme koe. En krekt lyk as fiif jier lyn ressortearre it Frysk noch hieltyd op datselde plak, by de frjemde talen.

Ik fyn it moaier om de ynformaasje yn it Frysk te krijen, dat ik naam sa’n boekje mei. Mar al gau hie ik myn nocht fan it algeduerigen yn it boekje omblêdzjen om de goeie teksten by de skilderijen te finen. Ik joech it mar oer doe’t ik fernaam dat it folle makliker wie om de ferhaaltsjes op de muorren te lêzen.

Allinnich as der sa folle folk by in skilderij stie dat de tekst net mear te ûnderskieden wie, bliek it boekje handich te wêzen. Dat, hoefolle sille dy Fryske boekjes brûkt wêze? Benammen om’t alle Friezen wol sa maklik Nederlânsk lêze en nei alle gedachten de measten sels it Ingelsk noch better leard hawwe as harren eigen taal. Unbegryplik dat Us Museum, wylst it oersetwurk dochs al dien wie, Us Frysk net as meast opfallende taal just boppe-oan grut en foar eltsenien goed lêsber op de muorren pronkje liet. Der wie plak genôch foar. Wylst net ien der lêst fan hân hie, hienen dan net allinnich de Frysktaligen harren gerak krige, mar hie it Fries Museum ommers ek sjen litten dat it oars is as de oare grutte museums fan dit lân. Nederlânsktalige Rembrandteksposysjes binne der yn dit Rembrandtjier op it lêst noch genôch.

Wat der no te rêden is yn it Frysk museum, is te sjen op de museumwebside (yn fjouwer talen).