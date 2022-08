Waarpraatsje: Oanhâldend waarm

DE JOUWER – It wie in strieljende woansdei, mar wol mei in flink stik wyn. It bliuwt noch in hiel skoft simmersk waarm.

Woansdeitenacht is it helder en by in matige easte- oant noardeastewyn leit de temperatuer om de 10 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne wer hast de hiele dei. De wyn komt út it easten en is matich, mar by de noardlike kust lâns stiet wat mear wyn. It wurdt op in soad plakken 24 graden.

Freed wurdt it noch wat waarmer. Fan sneon ôf nimt de kâns op in (tonger)bui ta.

Jan Brinksma