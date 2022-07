Waarpraatsje: Sa goed as drûch wykein

DE JOUWER – Op guon plakken yn Fryslân foel freed dochs noch in buike en dat soe yn it wykein ek barre kinne, mar it bliuwt it grutste part fan sneon en snein drûch.

Freedtenacht binne der opklearringen en der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar waait in matige sudewyn. It wurdt 10 graden.

Sneon skynt de sinne geregeld. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt goed 20 graden.

Snein is der, nei alle gedachten, wat mear bewolking en der soe in buike falle kinne. By in matige westewyn wurdt it krapoan 20 graden.

Takomme wike feroaret der net in soad.

Jan Brinksma