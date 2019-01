Nederlânske kristenen wolle homo’s wer ta de kast yn

SGP-foaroanman Kees van der Staaij, SGP-senator Diederik van Dijk en de Drachtster preker Orlando Bottenbley binne trije fan de twahûndertfyftich Nederlânske kristenen dy’t in ferklearring tsjin homoseksualiteit ûnderskreaun hawwe. De ferklearring is nei hûnderten konservative dûmnys en oare kristlike pommeranten tastjoerd en de list fan ûnderskriuwers kin dan ek noch langer wurde.

De ferklearring is in oersetting fan it Nashville Statement, in dokumint út 2017 dat troch in grut tal Amerikaanske konservative kristenen ûnderskreaun is. Yn it dokumint sizze hja dat it houlik in saak is fan ien man en ien frou.

Dat is net in ûnbekend stânpunt foar ljuwe yn ‘e konservatyf-kristlike hoeke, mar de ferklearring giet fierder. Sa stiet der ek yn dat it neffens God net de bedoeling is dat minsken harsels as homoseksueel sjogge of har sa oan oaren presintearje. Oars sein: homo’s moatte neffens de ûnderskriuwers werom de kast yn. It dokumint hâldt bûtendat út dat God in “levensveranderende kracht” jaan kin om “zondige verlangens te doden”. Dat hâldt safolle yn as dat minsken neffens de ûnderskriuwers ‘genêze’ kinne fan harren homowêzen. Neffens de ûnderskriuwers is der oer it útdroegen stânpunt net te ûnderhanneljen: der wurdt praat oer “homoseksuele onreinheid”, dy’t gjin “moreel neutrale zaak” wêze soe dêr’t kristenen fan miening oer ferskille kinne.

Lang net alle prominente kristenen hawwe de ferklearring ûnderskreaun. De Nederlânske heitelânsteolooch Stefan Paas neamt de ferklearring “publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen” en freget him ôf: “Wie is hier in vredesnaam mee gediend?” EO-foarsitter Willem Smouter ropt op: “Geloof dit niet! Wat je identiteit ook is, […] je bent welkom in Gods huis.”

De ferklearring is nei alle gedachten in reaksje op in iepen brief dat hûnderten progressive dûmnys, pastors en oaren yn novimber skreaun hawwe. Yn dat brief pleiten hja foar “een open kerk waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende relatievormen”. Yn de PKN, de grutste groep protestantske tsjerken yn Nederlân, is ferline jier it stânpunt ynnommen dat it houlik tusken in man en in frou net beskôge wurdt as gelyk oan dat tusken twa minsken fan gelikens slachte, mar dat dat “geen waardeoordeel” ynhâlde soe.