Tema Bûsboekje 2023: lân fan winsk en dreamen

De presintaasje fan it nije Bûsboekje wie op 1 augustus op Asgaard, it keunstnersdoarp op it Kealledykje oan de râne fan Ljouwert. It tema fan it nije Bûsboekje is ‘lân fan winsk en dreamen’; Asgaard is sa’n stikje lân.

In protte minsken binne op ’e syk nei harren dreamlân: emigranten, flechtlingen, reizgers. Op in tegel op it treinstasjon fan Ljouwert stiet it ek: ‘minsken wolle ornaris wêze hwêr’t se net binne’. It tema is de kapstôk dêr’t it Bûsboekje oan ophongen is: it wurdt yn it boekje fan ferskate kanten beljochte, djipgeand en ek luchtich, der is in gedicht by socht, in liet en fansels mear as fyftich sechjes, ien foar alle wiken fan it jier.

Op de foarside fan it Bûsboekje 2023 stiet it Frijheidsbyld sa’t it by New York stiet; foar lânferhuzers fan in iuw lyn wie dat it ikoan dêr’t alles yn byinoar kaam: de drang nei frijheid, de frijheid fan tinken, it kiezen foar in nije takomst. Binnenyn stiet nóch in foto fan in frijheidsbyld; dat fan Cherson yn Ukraïne. Dêr wurdt no fochten foar de dream fan in frij lân.

It Bûsboekje wurdt al 48 jier makke troch in frijwilligersredaksje. Alle jierren wurde der sa’n 3000 stiks fan ferkocht, yn winkels rûnom yn Fryslân en guon sels bûten Fryslân.

