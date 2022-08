Histoarikus Herman Pleij jout fergees kolleezje yn Frysk Museum oer de midsiuwen

Op sneon 10 septimber jout mjirkes heechlearaar pref. dr. Herman Pleij, ûnder oare bekend fan De Wereld Draait Door, in kolleezje ta gelegenheid fan de nije útstalling fan it Frysk Museum oer de midsiuwen yn it Noarden. It kolleezje fan Pleij is ûnderdiel fan it midsiuwske festival, fol mei wurkateliers, rûnliedingen en lêzingen fan eksperts. Kaarten foar de fergeze dei binne noch te krijen. Op www.friesmuseum.nl/openingvvv is mear ynformaasje te finen.

Yn it kolleezje jout Herman Pleij syn fyzje op de midsiuwen yn it Noarden: “Yn ’e rin fan de iuwen is it byld groeid fan de Friezen as in eigensinnich folk. Trefwurden dêrby binne in grutte hing nei frijheid, agresje tsjin eltse foarm fan hiërargy en in net te stillen sucht nei beskaving. Dêrby hearre biedwurden as ‘Leaver dea as slaaf’ en ‘Moat kinne’, it ierst optekene yn it Frysk. Binne sokke uteringen foaral ferhope selsbylden? Mei de dêrby hearrende projeksje fan sokke neistribbe mentaliteiten op de ierste foarâlden, omheind yn in dream oer midsiuwsk Fryslân? Of binne se werklik op in histoaryske werklikheid basearre? Dat sil ik yn myn kolleezje op it aljemint bringe.”

Midsiuwsk festival

Op sneon 10 septimber wurdt de útstalling Frijheid, Fjochterij, Fagefjoer. De midsiuwen yn it Noarden hielendal yn styl iepene mei in fergees midsiuwsk festival foar jong en âld. Besikers kinne alles oer de útstalling ûntdekke oan ’e hân fan kolleezjes en rûnliedingen. Se kinne leare om midsiuwske hânskriften te lêzen of midsiuwsk bier te priuwen mei in priuwerij troch Grutte Pier Brouweri, of sels oan ’e slach gean by ien fan de ambachtlike wurkateliers. Dy deis wurde ek de publikaasje oer de útstalling lansearre en jouwe konservator Diana Spiekhout en histoarikus Bert Looper koarte kolleezjes. Krekt as de yntree binne alle aktiviteiten, mei dêrûnder it kolleezje fan Herman Pleij, fergees. Oanmelde is oan te rieden: www.friesmuseum.nl/openingvvv. Fol is fol!

