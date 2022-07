Besjoch it foarfilmke fan ‘Grutte Pier’

Op 27 oktober 2022 komt de film Grutte Pier fan Steven de Jong Films út yn de bioskoop. De foarfilm is no te sjen op YouTube.

Beskriuwing fan de produsint: ‘Grutte Pier fertelt it magyske ferhaal fan Fryske klaaigrûn, de boaiem dêr’t safolle bloed fergriemd is, dêr’t safolle minsken it libben lieten foar harren frijheid en dêr’t safolle geast yn ’e ierde sit dat it oant hjoed-de-dei fielber wêze moat.’

De Fryske frijheidsstrider Pier Gerlofs Donia (1480-1520) fan Kimswert wurdt spile troch Milan van Weelden fan Zoetermeer (Súd-Hollân). Oare spilers binne Elske DeWall, Syb van der Ploeg, Jan Arendsz en Cas Jansen as Karel van Egmond van Gelre.