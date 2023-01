Bertus Jans Postma (93) ferstoarn

Bertus Jans Postma fan Bitgummole, earelid fan de Jongfryske Mienskip, is freedtemoarn hommels ferstoarn yn ’e âldens fan 93 jier.

Aant Jelle Soepboer fan de FNP Noardeast-Fryslân skriuwt op Facebook dat Fryslân in taalstrider ferlern is. Wêr’t wat om it Frysk te dwaan wie, wie Bertus, skreau er stikken en kaam er yn eigen persoan om yn te sprekken. Soepboer skriuwt dat Postma sels mei rolstoel en al by steile treppen opsjoud waard sadat er derby wêze koe. Doe’t de Fryske plaknammen yn Noardeast-Fryslân yn eare werombrocht waarden, wie Postma suver emosjoneel.

De Jongfryske Mienskip skriuwt op Facebook dat Fryslân ien fan syn meast tawijde soannen ferlern hat. Postma wie sûnt 1950 lid fan de Jongfryske Mienskip. Yn ’e ôfrûne desennia hat Postma him tige warber foar Frysktalige wetter-, doarps-, steds- en gemeentenammen ynset. De kroan op syn wurk wie it ynfieren fan Frysktalige wetternammen yn 2007. Yn 2019 waard er útroppen ta earelid fan de Jongfryske Mienskip. Kommissaris fan de Kening Arno Brok spjelde Postma de Jongfryske earespjelde op en spruts by dy gelegenheid wurden fan wurdearring foar de striid fan it earelid.