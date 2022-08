Fryske keunstners krije strjitnamme yn Skoatterwâld

Op It Hearrenfean binne de nammen fan tsien nije strjitten yn it noardeastlike part fan de wenwyk Skoatterwâld bekend makke. Se ferwize nei de eardere ferfeaning fan dat gebiet en nei de Fryske keunst.

De wykried en de Stichting Historie Heerenveen hawwe meipraat oer de kar fan de nammen. Omdat de wyk fuort njonken Museum Belvédère leit, frege de wykried oft it museum ek nammen oandrage mocht. Dat wie fan dy gefolgen dat acht fan de tsien strjitten nei Fryske keunstners neamd wurde. De nammen fan Gerrit Benner, Ids Wiersma, Harmen Abma, Willem van Althuis en Boele Bregman wurde ferbûn oan in wei.

Neffens de nijsbrief fan Museum Belvédère komt der ‘weg’ efter de nammen fan de keunstners te stean, mar wa wit wurdt der by it definityf fêststellen fan de strjitnammen troch de polityk noch foar pleite om der yn dit gefal (Fryske keunsters yn it wyk mei in Fryske namme) ‘wei’ fan te meitsjen.