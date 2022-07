Om it ferwachte minne waar hat it bestjoer fan de Stichting Lokaasje Teater Blauhûs it iepenloftspul ‘De legindaryske Vinea Domini Sylkampen’ justerjûn net trochgean litten. It sil no spile wurde op de reservedatum snein 3 july. It begjint om 20.00 oere.