hy hat se allegear al in kear nommen.

Se sjogge him graach kommen,

fan poes nei poes is er ûnderweis.

is de hiele nacht op reis,

In min sin en net te brûken,

Wol is er hieltyd gauwer út de liken,

As men him freget wat is der mis,

dan seit er dat er ferkaterjage is.

Folkje Koster