De wierheid (gedicht)

‘De wierheid’ is it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân.

It gedicht is skreaun nei oanlieding fan de patstelling op it stuit yn de stikstofkrisis. De Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma: “De stikstofkrisis hâldt politisy en boeren dwaande. Belanghawwers steane foarinoar oer wylst de ko as sûndebok brûkt wurdt. It liket in patstelling. Soms freget in probleem om kreatyf omtinken. Wat wol de ko eins? Soe dat net in stap foarút wêze?”

De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op de webside fan Dichter fan Fryslân.

De wierheid

Stikem wolle se dûke yn struken

efter wylgeroas yn de elzen krûpe

skûlje foar strielen en spielende jûndieven

teanneils slite oan rouwe woartels

fan it blêdetek oer de earen hinne.

By tsjuster wol it keal de teisters

yn mem har skurte drukke sa

slûch nei de molkemoanne slikje

de tonge strekke en priuwe

oan de kâlde nacht as beamryp iis.

In bolle wol syn sketen

net op de pûster fleane litte

gjin weake kak as salmiak

op it lân klibberje mar

fersideplak fine foar sykjende miggen.

Swart-wyttinkers dreame licht

fan ienfâld en gelok

fan eartiids alles better

en hâlde fan bijen

mar soms dreame kij ek

fan strúkdûke bygelyks.

Sigrid Kingma | Dichter fan Fryslân