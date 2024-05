Waarpraatsje: Tongersdei ek waarm

DE JOUWER – It wie woansdei mei 20 oant 24 graden in waarme maitiidsdei. Op de Waadeilannen bleau de temperatuer ûnder de 20 graden.

Woansdeitenacht bliuwt it drûch. De wyn komt út it noardeasten en is swak oant matich, by de noardlike kust lâns sa út en troch frij krêftich. Mei 14 graden is it in hiel mylde nacht.

Tongersdei skynt de sinne geregeld en de kâns op in (tonger)bui is yn Fryslân net sa hiel grut. De noardeastewyn is swak oant matich, mar by de noardlike kust lâns sa út en troch frij krêftich. Yn it Waadgebiet wurdt it 16 graden, boppe it fêstelân fan Fryslân 22.

Freed sil it skier wêze mei wat rein en in legere temperatuer.

Jan Brinksma