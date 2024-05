Waarpraatsje: Noflik maitiidswaar

DE JOUWER – It wie moandei yn Fryslân in kreaze maitiidsdei. It bleau drûch en de sinne wie der, benammen yn ‘e moarntiid, goed by. It bliuwt dizze wike noflik waar.

Moandeitenacht is it drûch. Der is net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige noardeastewyn. It wurdt 8 graden.

Tiisdei sil it earst skier wêze, mar geandewei klearret it op. Yn it noardlikste part fan Fryslân rekket de loft letter wer berûn. Yn ‘e moarntiid stiet der hast gjin wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn dan matich út it noarden. Middeis stiet oeral in matige noardewyn. De temperatuer is yn in stripe by de kust lâns 12 graden, mear de provinsje yn kin it 15 graden wurde.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it noflik waar.

Jan Brinksma