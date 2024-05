Waarpraatsje: Mear sinne en waarmer

DE JOUWER – It wie woansdei in skiere mar wol rêstige dei. It waar foar Himelfeartsdei sjocht der goed út.

Woansdeitenacht bliuwt it drûch en it wurdt geandewei helder. Op guon plakken kin damp ûntstean. By hast gjin wyn is it mei 5 graden in frisse nacht. Yn in stripe by de kust lâns leit de temperatuer wat heger.

Tongersdei kin it earst noch dampich wêze, mar letter skynt de sinne, nei alle gedachten, flink. By de kust lâns kin de loft berûn reitsje. Der stiet hast gjin wyn. Middeis wikselje sinne en hingelwolken inoar ôf en der stiet net in soad wyn, útsein by de kust lâns en boppe de Iselmar. Dêr is de wyn matich út rjochtingen tusken it noarden en it westen. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Fan freed ôf wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma