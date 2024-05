Waarpraatsje: Freed hiel oar waar

DE JOUWER – It wie tongersdei in simmersk waarme en strieljende maitiidsdei. It waar fan freed sjocht der hiel oars út. De jas kin wer oan.

Tongersdeitenacht soe der in (tonger)bui falle kinne en op guon plakken kin damp ûntstean. De swakke oant matige wyn komt út it súdwesten en it wurdt 12 graden.

Freed (sto)reint it sa út en troch en wy sille de sinne net sjen. Op guon plakken kin it ek dampich wêze. By in matige súdwestewyn wurdt it net folle waarmer as 13 graden.

Yn it wykein wurdt it wer wat mylder.

Jan Brinksma