Waarpraatsje: Earst noch ritich

DE JOUWER – It waar fan freed en dat fan tongersdei wiene tige ferskillend. It bleau de hiele dei skier en it waard net folle waarmer mear as 14 graden. Fryslân ûntsprong wol de wiete dûns. Yn it wykein is it wer wat mylder.

Sneon skynt de sinne earst geregeld, mar letter rekket de loft wat mear berûn en in (tonger)bui is net hielendal útsletten. Yn ‘e moarntiid is de súdeastewyn matich, middeis is der net in soad wyn. It wurdt in graad of 17.

Snein skynt de sinne wat minder faak en der kin ek wer in bui falle. By in matige súdwestewyn sil it mei 14 graden wer wat minder waarm wêze.

Moandei liket it ek net hielendal drûch te bliuwen, mar in ferreinde dei wurdt it net. De sinne sil sa út en troch skine en westewyn is swak oant matich. It wurdt 15 graden.

Jan Brinksma