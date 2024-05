Waarpraatsje: Drûge wike

DE JOUWER – It wie tiisdei op in soad plakken in dei mei sinneskynwaar, mar yn it noardlike part fan Fryslân en yn it Waadgebiet wie it op guon plakken bytiden ek skier. It bliuwt de hiele wike, sa goed as, drûch.

Tiisdeitenacht soe der in bytsje reinwetter falle kinne. De wyn komt út it noarden oant noardwesten en is swak oant matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn matich út it noardwesten. It wurdt in graad of 10.

Woansdei is de loft foar it grutste part berûn, mar in glimp fan de sinne is net útsletten. It bliuwt, sa goed as, drûch. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar is de wyn matich út it noardwesten oant noarden. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Fan tongersdei ôf wurdt it wat waarmer mei mear sinne.

Jan Brinksma