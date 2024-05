V8 (gedicht)

V8

Man en masine wurde ien,

lit it los, foet fol op it gas.

Tosken trilje, no is it wurk dien.

Azemje adrenaline, 1, 2, 3 … los!

Betrou blyn op myn V8,

snoeihurd stjoer ik de buorren yn.

Haw myn masine yn ’e macht,

rûk de reek fan rubber en benzine.

Rút iepen, op ’e radio Springstien

dy’t sjongt wêr’t de Donderdyk lei.

De acht mannen oan tafel meane, as ien,

it gers foar de oare auto’s wei.

Op ’e skieppedyk sjit ik de sêfte sleatswâl yn,

yn in amerij fan argewaasje lies ik dyn berjocht.

No lis ik hjir te blieden, bylden fan lang ferlyn,

njoggen man fersopen en ien dy’t nei de himel fljocht.

