Utstalling Semâ Bekirović te sjen yn Frysk Museum

Yn it Frysk Museum yn Ljouwert is oant en mei 13 april 2025 de útstalling For Every Atom… te sjen, mei resint en âlder wurk fan Semâ Bekirović (1977, Amsterdam) en ûnferwachte keunstners as beammen, de wyn, dieren, planten en de tiid.

Yn har wurk spilet Semâ Bekirović mei de ferûnderstelde tsjinstellingen tusken de wrâld yn it museum en de wrâld dêrbûten. Yn it bysûnder hâldt se har dwaande mei it meitsjen, dêr’t net allinnich de hân fan keunstner bepalend yn is, mar ek in einleaze hoemannichte eksterne kondysjes. Sa is yn it earste part fan de útstalling wurk te sjen dat ûntstie yn gearwurking mei keunstners as markols en wylde bargen, mar bygelyks ek mei de wyn en it magnetyske noarden fan ús planeet. Yn it twadde part presintearret frou Bekirović wurk fan net-minsklike keunstners. Dy hawwe objekten út it minsklik domein as materiaal foar harren keunst brûkt, lykas in nêst makke fan kleanhingers of in boei oerdutsen mei seepokken. Sa sjocht men dat net inkeld de minske de natuer ynterpretearret, mar dat men ek fan syn ynterpretaasje ôfhinklik is. De útstalling wurdt oanfolle mei in stikmannich wurken út de kolleksje fan it Frysk Museum dêr’t de tiid, dieren en oare krêften har spoaren op efterlitten hawwe. It grafysk ûntwerp fan de útstalling en de byhearrende gids binne ûntwurpen troch Jan-Pieter Karper.

Oer de keunstner

Semâ Bekirović studearre oan de Rietveld Akademy en wie yn 2005-2006 in residint oan de Ryksakademy fan Byldzende Keunsten. Har wurk is op ferskate plakken útstald, ûnder mear by Rozenstraat – a rose is a rose is a rose (solo, 2023); Hayward Gallery, (solo, 2010); Stedelijk Museum (2007, 2013, 2015); Dutch Culture Institute, Shanghai (2010); MoMa PS1 (2012); Kunstfort Vijfhuizen (2016); Marres (2017); Nest (2018); GEM (2019); Garage Rotterdam (2020); Klub Solitaer, Chemnitz (solo, 2020); Into Nature Biënnale; Paltz Biënnale en Brugge Triënnale (allegearre in 2021). De útstalling yn it Frysk Museum is frou Bekirović har earste museäle oersjochsútstalling sûnt har eksposysje yn Museum Jan Cunen in 2013.

Utstallingsgids

By de útstalling is in gids útjûn dy’t bewurke is mei forinsyske fingerprintpoeiers, sadat alle spoaren fan besikers dy’t it boekje fêstholden hawwe, sichtber wurde. De brûkte eksimplaren binne dêrtroch unike ‘keunstwurken’ dy’t yn de museumwinkel oanbean wurde en sa harren wei de wide wrâld yn fine. Dêrmei fungearret it boekje net inkeld as útstallingsgids, mar ek as neislachwurk.