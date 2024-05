Subsydzjeregelingen wâlbehear iepen

Sûnt tongersdei 2 maaie kinne boargers en bedriuwen subsydzje oanfreegje foar it ferfangen of fernijen fan in wâl by de Fryske farwegen lâns. Dy subsydzje slút oan op de kaart dy’t foarige moanne fêststeld is. Op dy kaart stiet dúdlik werjûn wa’t ferantwurdlik is foar it behear en ûnderhâld fan de wâlskanten.

De kaart is te finen op www.fryslan.frl/fy/underhald-en-behear-fan-walkanten-lans-farwegen. Dêr is ek op oanjûn foar hokker wâlskanten subsydzje mooglik is. Net alle kanten komme nammentlik foar subsydzje yn oanmerking. Der binne in pear betingsten dêr’t in wâl oan foldwaan moat. Sa sjocht de provinsje nei de breedte fan de farwei of de gong fan streaming. Der is yn totaal 385.000 euro jiers oan subsydzje beskikber. De subsydzje fergoedet in part fan de kosten foar it behear fan wâlen. De úteinlike hichte fan de subsydzje hinget ôf fan de lokale situaasje.

Twa subsydzjeregelingen

Foar de subsydzjeregeling wurdt gearwurke tusken provinsje, Fryske gemeenten en Wetterskip Fryslân. Hy jildt oant maaie 2026. It binne eins twa subsydzjeregelingen: ien fan de provinsje en ien fan Wetterskip Fryslân. In oanfraach foar subsydzje begjint altyd by de provinsje fia de earder neamde webside. Earst wurdt hifke oft in wâl wol of net foar subsydzje yn ’e beneaming komt. By in positive útkomst is ek fuortendaliks dúdlik by hokker oerheid de definitive oanfraach yntsjinne wurde kin.