Ryk jout 4 miljoen foar 15 projekten yn lytsere kearnen

Alve Fryske gemeenten krije mei-inoar sa’n € 4 miljoen fan it Ryk út de wenningbou-ympulsregeling (WBI). De ynspanning om mei-inoar ta in oanfraach te kommen, ek wol de lytsekearne-oanpak neamd, makket fyftjin wenningbouplannen finansjeel mooglik.

Mei de suksesfolle oanfraach draacht it Ryk foar de helte fan de tekoarten fan de projekten by. De oare helte sille gemeenten sels finansierje. De provinsje Fryslân hat de mienskiplike oanfraach stipe, sawol prosesmjittich as ynhâldlik. De bydrage fan it Ryk soarget derfoar dat der mear betelbere wenningen boud wurde kinne yn Fryslân. Yn totaal giet it om 708 wenningen yn alve gemeenten.

“Dit is in boppeslach foar Fryslân en tige wichtich foar alle plattelânsregio’s yn Nederlân. Dit hat in driuwtsjileffekt foar nije regelingen. Wy hawwe der oardel jier mei dwaande west en we binne der tige grutsk op dat it no slagge is, want soks is unyk yn Nederlân”, sa sizze deputearre Sijbe Knol, wethâlder Chris van Hes fan De Fryske Marren, bestjoerlik lûker út de VFG wei, en Bert Koonstra, wethâlder yn Noardeast-Fryslân. Dy lêste gemeente tsjinne de oanfraach út namme fan de alve gemeenten yn.

Om in subsydzje-oanfraach dwaan te kinnen, dy’t past by de skaal fan projekten op it Fryske plattelân, moast de regeling oanpast wurde. De oanpaste regeling paste lykwols noch hieltyd net. Yn desimber hat de provinsje en gemeenten dêrom ôfspraken makke mei de minister dêr’t it wol mooglik troch waard om mei alve gemeenten dochs in goede oanfraach dwaan te kinnen.

De folsleine Keamerbrief oer de WBI mei oersjochskaarten binne hjir te finen.