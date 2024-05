Pier Bergsma: Ferset tsjin it Frysk

Minsken mei in normaal ferstân kinne de Fryske taal nei ferrin fan tiid ferstean en prate. Ferset tsjin it brûken fan it Frysk komt meastentiids del op ûnwilligens of ûnferstân.

Skôging

Ljouwert of Leeuwarden, Bergum of Burgum, somtiden, nei de emoasjes te oardieljen, liket it ferskil te meitsjen oft men yn de gemeente ‘De Friese Meren’ of ‘De Fryske Marren’ wennet. Ik wenje al jierren mei grutte tefredenheid yn Hurdegaryp. Eartiids wat minder tefreden yn Hardegarijp. Under de enerzjike lieding fan de doetiidske gemeenteried is op 23 oktober 1986 besletten om de oarspronklike Fryske nammen yn de hiele gemeente yn te fieren. Wethâlder Gosse Terpstra makke der freonen en fijannen mei. Undertusken is de plaknamme Hurdegaryp gewoan wurden en stiet fanselssprekkend ek as namme op it stasjon.

Wat guon minsken har net realisearje is dat meartaligens wrâldwiid hiel gewoan is

Sa hiene wy yn ús doarp destiids de hear Staal, dy’t nea ophold mei it leechlizzen fan it Frysk yn ynstjoerde artikels yn de Leeuwarder Courant. Hy wie net de iennige. Der wiene ek lanlike reaksjes. Ik tink oan in brief yn de ANWB Kampioen fan in stel dat nei dy nammeferoaring ûnderweis wie nei âldereinsoarchhûs ‘Nieuw Toutenburg’ yn Noardburgum, in tehûs foar minsken mei deminsje, mar it doarp net fine koene. Se sochten Noordbergum. Ik sil net werhelje wat ik der thús oer sein haw, want men mei net de spot driuwe mei dy pasjinten en harren neiteam.

Wat guon minsken har net realisearje is dat meartaligens wrâldwiid hiel gewoan is. It hinget derfan ôf yn hokker mjitte de mearderheid mei de minderheid rekken hâlde kin en moat. De iene taal bringt jin fierder as de oare. De Frânsen dogge harren bêst om it Frânsk te eksportearjen, mar se ferlieze de striid mei it Ingelsk.

Yn Fryslân hawwe 300.000 minsken it Frysk as memmetaal. Dy taal is grut genôch om te oerlibjen en brûkt te wurden. Boppedat is de taal besibbe oan it Nederlânsk. Minsken mei in normaal ferstân kinne de Fryske taal nei ferrin fan tiid ferstean en prate.

Ferset tsjin it Frysk komt meastentiids del op ûnwilligens of ûnferstân. De trijetalige basisskoallen yn ús provinsje hawwe it goed begrepen. Fansels brûke se harren eigen Fryske taal en Nederlânsk, en Ingelsk foar it bûtenlân. Mei dy lêste taal kinne men de wide wrâld yn. Mar der falt mear oer te sizzen. Oare kear fierder.