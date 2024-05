Lancaster-eksposysje wer te sjen yn Earnewâld

De Lancaster-eksposysje ‘Geraakt, de laatste vlucht van Lancaster R5682’ hat de doarren wer iepene yn in fernijde eksposysjeromte oan De Stripe 12a yn Earnewâld, mei in bysûndere oerdracht oan Nasjonaal Park De Alde Feanen. De eksposysje is in earbetoan oan de moed en it offer fan de manlju dy’t yn ’e Twadde Wrâldoarloch tsjinnen en omkamen doe’t harren fleantúch yn ’e heine omjouwing delstoarte.

It is in oangripend oantinken oan de gefolgen fan de oarloch. De weriepening markearret net allinnich in nije kâns om it ferline te earjen, mar ek om de ferbining tusken skiednis, natuer en mienskip te fersterkjen. De iepening fan de eksposysje waard mooglik makke troch de oanwêzichheid fan Peter Joslin, bernsbern fan ien fan de delstoarte piloaten, en de skoalbern fan de Master Frankeskoalle, dy’t de gelegenheid oangriepen om mear oer it ferline en de betsjutting derfan foar harren mienskip te learen.

Nei de iepening waard in fartocht nei de Swellehaven makke, it plak dêr’t de Lancaster delstoarte. Dêr is in permanint betinkingsplan kreëarre, ûntwurpen troch lânskipsarsjitekte Nynke Rixt Jukema. De Swellehaven, in 32 meter lange muorre, hat 251 gatten foar grûnswellen, wat oerienkomt mei it tal gefjochtsfleantugen dat yn ’e nacht fan 4 op 5 septimber 1942 opstige. De lingte fan de muorre komt mei de lingte fan de Lancaster oerien. Fan de 251 gatten waarden tolve tichtmakke, as oantinken oan de tolve fleantugen dy’t dy nacht yn 1942 net weromkamen.

De weriepening fan de eksposysje markearret in wichtige mylpeal yn it behâld fan kultureel erfgoed en it befoarderjen fan mienskipsbelutsenheid. De eksposysje is no iepen foar it publyk en nûget besikers út om de ferhalen fan moed en opoffering dy’t der ferteld wurde, te ûntdekken.

Mear ynformaasje oer de eksposysje en iepeningstiden is te finen op www.np-aldefeanen.nl/lancaster.