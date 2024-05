Keramykmuseum Prinsessehof lansearret nije podcastsearje ‘Porseleincast’

It Nasjonaal Keramykmuseum Prinsessehof hat de lansearring fan in nije podcastrige mei de titel ‘Porseleincast’ oankundige. Yn de searje nimme Denise Campbell, konservator Aziatyske keramyk, en Laura Smeets, konservator Europeeske keramyk, de harker mei op in reis troch de yntrigearjende en soms hast net te leauwen ferhalen efter de útstalling Porseleinkoorts, it wite goud fan Augustus de Sterke en Madame de Pompadour.

Yn de nije podcastrige fertelle Denise Campbell en Laura Smeets ûnder mear oer de ûntdekking fan it porsleinresept yn Europa en de dêrop folgjende oandriuw om te sammeljen ûnder de 17e-iuwske rike en ferneamde minsken. Dy ûntsteansskiednis fan Europeesk porslein hie yntriizjes dy’t yn in moderne spionaazjethriller net misstean soene. Fan loslippige, dronken algemisten, fan tsierende fabryksmeiwurkers oant de dwylsinnige keramyksamling fan Augustus de Sterke en it opmerklike libbensferhaal fan Madame de Pompadour.

De hiele podcast is te beharkjen fia www.princessehof.nl/Porseleincast, YouTube, Spotify of de eigen favorite podcast-app. De podcastrige, besteande út fjouwer ôfleveringen, is fan 23 april 2024 folslein beskikber op Spotify (sykje op Porseleincast). Oflevering ien is – neist te beharkjen – ek te besjen op it YouTube-kanaal fan it museum. De neikommende trije ôfleveringen ferskine wykliks op de YouTube- en sosjalemediakanalen fan it Prinsessehof. Fia Instagram kin men op ’e hichte fan de lêste ôfleveringen bliuwe.

