FryslânDOK: ‘It Amelân, de wâl en it skip’ takom wykein te sjen

Fan ’t simmer moat yn De Haach in beslút nommen wurde oer de takomst fan it ferfier nei It Amelân. It tal passazjiers is yn de ôfrûne fyftjin jier fiks tanommen, mar tagelyk is de natuer bot efterútgien. De FryslânDOK ‘It Amelân, de wâl en it skip’ ûndersiket de ferskate belangen en mooglike oplossingen om It Amelân yn de takomst ek berikber te hâlden.

Miljoen reizgers

It waadgebiet nimt oan populariteit ta. De ferwachting is dat der yn ’e takomst hast in miljoen minsken yn it jier nei It Amelân reizgje sille. Underwilens sliket it farwetter ticht en wurdt it dreger om it eilân te berikken. Dat farwetter is yntusken ien fan de meast baggere soalen fan Nederlân. De útdaging is dêrom grut: der moat in yngeande feroaring komme fan it ferfier nei it eilân.

Natura2000-gebiet

It Waadgebiet is Natura2000-gebiet en Wrâlderfgoed. De kwetsbere natuer wurdt hjir fia strange wet- en regeljouwing beskerme. De oertocht nei It Amelân, dy’t dit gebiet dwers trochkrúst, is dêrom ek in yngewikkelde kwestje. It ferpleatsen fan de feardaam fan Holwert nei Ferwert is neffens wiidweidich ûndersyk fan Rykswettersteat in kânsrike oplossing, dêr ‘t in robúster soal foar legere baggerkosten soarget. De Waadferiening sjocht mear heil yn it ferduorsumjen fan de hjoeddeiske oertocht, om de kwetsbere natuer by Ferwert te beskermjen tsjin de komst fan in nije feardaam.

De útkomst

De belangen rinne fier útinoar en in oplossing liket hast ûnmooglik. Fan ’t simmer wurdt yn De Haach besletten oft der in ferfolchûndersyk komt, mei fan gefolgen in grutte ynvestearring fan it Ryk. Yn de FryslânDOK ‘It Amelân, de wâl en it skip’ wurde troch belanghawwers ferskate útkomsten bepraat om de berikberens fan It Amelân foar de takomst te garandearjen.

