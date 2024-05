Blabzehuzen yn woastynstêd Niger beskermje tsjin klimaatferoaring

Yn Agadez, in woastynstêd yn it hert fan it West-Afrikaanske lân Niger, wurde huzen makke fan blabze en dat beskermet de bewenners tsjin klimaatferoaring. Dêr wurdt al jierrenlang boud mei ‘banco’, in blabzemingsel fan wetter, klaai en strie.

“It foardiel fan in hûs fan banco is dat wannear’t it bûten waarm is, it binnendoar koel bliuwt. En as it bûten fris is, bliuwt it binnendoar oangenaam”, seit opsichter Ibrahim tsjin de NOS. Hy sjocht ta op de bou fan in hûs yn in nije wenwyk krekt bûten de stêd. “It is in modern terrein”, seit er by in rûnlieding. “Der is stroom, in wetteroansluting. Ik tink dat it goed is dat wy trochgeane mei it brûken fan banco. Foar ús kultuer, mar ek foar it klimaat.”

Yn ’e omjouwing fan Agadez, dat as de poarte nei de Sahara bekend stiet, is it oerdeis al tige hjit. Mar it wurdt noch hjitter, en rap ek. Troch klimaatferoaring giet de trochsneed temperatuer dêr oardel kear sa hurd omheech as de trochsneed wrâldwiid. Koele nachten wurde hieltyd seldsumer en hjitte dagen duorje langer. De tsjokke muorren, dy’t ûnder mear om de moskee fan Agadez hinne steane, hâlde dy hjitte tsjin. Al 500 jier is it gebedshûs in sintraal punt yn de karavaanstêd. Mei dêrtroch krige Agadez yn 2013 in plak op ’e Wrâlderfgoedlist fan Unesco. De moskee waard healwei de njoggentjinde iuw opnij boud, folslein fan banco. Sûnt stiet de minaret fan 27 meter heech noch altyd oerein.

Bou-opsichter Attouboul, oansteld troch de sultan fan Agadez, sjocht derop ta dat de moskee yn goede steat bliuwt. Dat betsjut dat er de moskee geregeld fan in nije laach banco foarsjen lit. “Yn ferskate âlde stêden fynt men gebouwen dy’t fan blabze makke binne”, fertelt er. “Se hearre ta ús arsjitektoanysk erfgoed en symbolisearje in tradysje dy’t al generaasjes lang stânhâldt. Dy bysûndere boustyl heart by de skiednis fan Agadez.”

Dochs kieze hieltyd mear ynwenners fan de stêd foar beton. Benammen yn ’e bûtenwiken makket de sânkleur fan de blabzehuzen hieltyd faker plak foar grize blokken. “As wennet men yn in ûne”, seit opsichter Ibrahim. Beton hâldt waarmte of kjeld minder goed tsjin as banco. Boppedat is it djoerder. Wylst banco makke wurdt fan klaai út falleien yn ’e omkriten, moat semint fan bûtenôf oanfierd wurde.

Opsichter Ibrahim tinkt lykwols dat it grutste part fan de ynwenners fan Agadez noch altyd foar banco kiezen sil. “Wy binne der grutsk op. Want wy wenje der, ús foarâlden hawwe dat ek dien. En ús bern sille dat ek dwaan. Banco sil hjir altyd in takomst hawwe.”