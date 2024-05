Anne Dykstra: Trut

Kollum



Trut is in skelwurd foar in ûnsjoch, ferfelend, ûnnoazel en/of jankerich frouspersoan. Trut is ek in beneaming foar it froulik geslachtsdiel. Oarspronklik is trut in lûdneibauwend wurd foar weake prut. It etymologysk wurdboek fan Van Dale ferwiist yn dat ferbân nei it doffe lûd fan siedende brij. Trut lit him as skelwurd maklik ferbine mei oare wurden, dy’t faak in fersterkjende funksje hawwe. Yn Imitaasjelear fan Jetske Bilker komme we bygelyks in boargertrut tsjin: “se wie faaks in boargertrut, dy’t leaver in libben fan rêst liede boppe dat fan spanning”.

In boargertrut is dúdlikernôch noch helte saaier en ûnnoazeler as in gewoane trut. In frommeske dat derby rint as in boeretrut is sûnder mis net om oan te sjen. In apart gefal is de huttentrut, dat troch it WFT ferklearre wurdt as in reduplikaasje (ferdûbeling) op basis fan it rym fan trut.

Fan trut kin ek in eigenskipswurd of in bywurd makke wurde. Sa kinne we prate fan truttige blomkekessens of fan ien dy’t der truttich útsjocht. Dêr kinne we oan sjen dat de oarspronklike betsjutting fan trut net mear bekend is. Ik kin my teminsten net foarstelle dat bedoeld wurdt dat ien der as in weake prut útsjocht.

In betsjutting fan stiif is neffens it WFT ‘star, bekrompen, niet plooibaar, niet toeschietelijk’. In stive trut kin sa in frou wêze dy’t op seksueel mêd net botte tasjitsk is: “As je nea op ’e rêch lein hawwe bin je in stive trut” (Tr. Riemersma, 1968).