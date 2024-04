Winners NK Preparearjen bekend

Nei fiif lange jierren wachtsjen wie it einliks wer safier: it Nederlânsk Kampioenskip Preparearjen waard organisearre, lykas wenst yn it Natuermuseum Fryslân te Ljouwert. Troch koroana koe it in kearmannich net trochgean.

Dit jier wiene der dan ek in ekstra soad ynstjoeringen: in bûnte staasje oan fûgels en sûchdieren út binnen- en bûtenlân. Twa yntinsive dagen wie de sjuery dwaande om alle ynstjoeringen te beoardieljen. Dêrnei krigen de preparaten in plak yn ’e útstalling Zet ’m op! Op sneon 6 april wie de priisútrikking.

Mar leafst 57 profesjonele en begjinnende preparateurs út Nederlân en België hawwe oan it kampioenskip meidien, mei yn totaal 155 preparaten. Neffens in puntesysteem wurde yn ferskillende kategoryen prizen oan de heechst skoarende preparaten útrikt. Kategoryen binne bygelyks lytse en grutte fûgels, lytse en grutte sûchdieren, bonkerakken en biologyske groepen (ferskillende preparaten dy’t mei-inoar ien gehiel foarmje). Der wurdt sjoen nei it folsleine plaatsje, mar ek nei de lytste details. Sa is de stân fan it hiele preparaat wichtich, de anatomy en spieropbou, de hâlding, it fuotstik en de graad fan dregens. In ree mei de bek iepen opsette, is bygelyks in stik dreger as ien mei de bek ticht.

Foar alle kategoryen waarden earste, twadde en tredde prizen útrikt, mar der wiene ek earfolle fermeldingen. Rikie Hamer waard ‘bêste allround preparateur’ (heechste tal punten mei ynstjoeringen yn trije ferskillende kategoryen) mei in waskbear, boskhin en foks. Lucas Boer waard ‘best of show’ (heechst tal punten fan elkenien) mei ginten (jan-van-genten). De priiswinnende preparaten binne no fan in rozet foarsjoen, sadat elkenien sjen kin hokker fûgels en sûchdieren it moaist opset binne. In blau rozet betsjut earste priis, read rozet twadde en giel rozet tredde.

It Natuermuseum hat sels de publykspriis yn it libben roppen: besikers koene oant en mei 5 april in stim op harren favorite objekt útbringe. Hast 1800 minsken follen it stimbriefke yn. Winner fan de publykspriis waard fannijs Rikie Hamer. Har foks krige de measte stimmen. Op it twadde plak de hûn fan Daphne Plugers-Horstink en op it tredde plak de keningsearn fan J.H.A. Lier.

Oer Zet ’m op!

Yn de útstalling binne alle ynstjoeringen fan it NK Preparearjen te sjen. Bisten ticht by hûs lykas eksters, waskbearen en reeën, mar ek fan fierder hjirwei lykas de Kaapske boskbok, in Amerikaanske nerts en in Nevadareadfoks. Under de fûgels binne ek in protte eksoatyske en kleurrike ynstjoeringen: Goulds amadines bygelyks, Bichenows astrild en de Livingstone toerako.

De preparateurs hawwe harren bêst dien om harren preparaat sa libbensecht mooglik wer te jaan. De besikers kinne by de parade fan fûgels en sûchdieren lâns. Se kinne ek in swimmende muskusrôt en mollen sjen dy’t yn gongestelsels oan it graven binne. Of in dwerchmangoest dy’t him útrekt, de kob dy’t in patatsje pikt en it stienûltsje dat in wjirm út de grûn lûkt. Zet ’m op! is yn dy sin dan ek in oade oan de natuer. De eksposysje, dy’t mei mooglik makke is troch de Provinsje Fryslân, is oant en mei 2 juny 2024 te sjen.