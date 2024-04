Wat nijs by ‘Tsjerke fan de Moanne’

Alle kearen as de earste tv-tsjinst yn de rige ‘Tsjerke fan de Moanne’ út in oar plak wei útstjoerd wurdt, lit Omrop Fryslân tenei, foarôfgeande oan dy tsjinst, in koart filmke sjen. Dêr besiket Sipke Draisma fan de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân yn in pear minuten de “siel” fan it doarp of de stêd yn wer te jaan. Dat docht er troch te praten mei ien fan de foargongers of in gemeentelid: koster, oargelist, sjonger of de betsjinner fan de beamer. It giet him dêrby om it spiritueel belibjen fan it plak en fan it tsjerkegebou as wurkpleats fan wurd en muzyk, ferbining en moeting, belibbing en ferdjipping fan it leauwe.

Yn de ôflevering fan snein 7 april sketst ds. Teunard van der Linden fan de protestantske gemeente Harns-Mullum it oekumenysk karakter fan de havenstêd Harns. De grutte en lytse leauwige mienskippen moetsje inoar frijwol alle moannen en fersterkje dêr it gearwurkjen foar de grutte fieringen troch.

Yn april wurde de tsjinsten fan ‘Tsjerke fan de Moanne’ út de Gruttsjerke fan Harns wei útstjoerd. Op 7 en 28 april is de foargonger ds. Teunard van der Linden fan de protestantske gemeente Harns-Mullum. Op 14 april is dat ds. Tinus Gaastra fan Skylge en op 21 april ds. Ulbe Tjallingii fan Bitgummole.

Eeuwe Zijlstra, de fêste oargelist fan de Gruttsjerke, spilet op 7 en 21 april, op 14 april docht Auke de Boer fan Kollumersweach dat en op 28 april begeliedt it blazersensemble ûnder lieding van Syds Keuning de tsjinst.

De Gruttsjerke fan Harns is yn 1775 op de fûneminten fan de midsiuwske Dom fan Almenum boud. It gebou is in typysk foarbyld fan in protestantske krústsjerke, dêr’t preekstoel en oargel sintraal yn steane. It oargel is yn 1776 troch A.A. Hinsz boud, letter troch P. van Oeckelen oanpast en yn 2011 troch Flentrop werom restaurearre. It hat twa manualen en in pedaal en 34 registers.

Yn maaie wurde de tsjinsten út de Martinytsjerke fan Boalsert wei úttsjoerd en yn juny út de Terptsjerke fan Akkrum.