Waarpraatsje: Woansdei wer buien.

DE JOUWER – It waar kin yn de gersmoanne bot hinne en wer gean en dat bart op it stuit ek. Stabyl waar sit der foarearst net oan te kommen.

Tiisdeitenacht soe der in bui falle kinne. Der stiet net in hiel soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich oant frij krêftich út it noardwesten. It wurdt in graad of 4.

Woansdei wikselje in pear buien en sinne inoar ôf. De wyn komt út it noardwesten oant noarden en is swak oant matich, mar yn ‘e moarntiid by de kust lâns sa út en troch frij krêftich. It wurdt 9 graden.

Tongersdei liket it, sa goed as, drûch te bliuwen.

Jan Brinksma