Waarpraatsje: Woansdei simmersk waarm

DE JOUWER – It wie tiisdei in kreaze en waarme maitiidsdei. Woansdei wurdt it noch waarmer.

Tiisdeitenacht soe der in (tonger)bui falle kinne. By hast gjin wyn wurdt it 12 graden.

Woansdei is der op guon plakken earst kâns op (wat) damp, mar letter skynt de sinne geregeld. Yn ‘e rin fan ‘e middei is in (tonger)bui net hielendal útsletten, mar de kâns is net grut. De wyn komt út it noarden oant noardeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit tusken 20 en 24 graden.

Tongersdei is it ek noch waarm en de kâns op in (tonger)bui nimt ta.

Jan Brinksma