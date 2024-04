Waarpraatsje: Woansdei rein

DE JOUWER – It waar foel tiisdei wol ta, al wie it gjin maitiid. Woansdei krije wy in skoft rein.

Tiisdeitenacht set it letter op in reinen. De wyn giet nei it suden en is swak oant matich. It wurdt in graad of 8.

Woansdei reint it, nei alle gedachten, in hiel skoft, mar yn ‘e middei wurdt it drûch. Der kin dan noch wol in bui falle. De sude- oant súdeastewyn is yn ‘e moarntiid swak oant matich. Middeis rommet de wyn nei it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 11 graden hinne.

Tongersdei reint it ek.

Jan Brinksma