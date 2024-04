Waarpraatsje: Woansdei drûch

DE JOUWER – It wie tiisdei rûzich en ek in hiel stik kâlder as de lêste dagen, mar it bleau it grutste part fan ‘e dei wol drûch. It waar foar woansdei sjocht der kreas út.

Tiisdeitenacht soe der noch in bui falle kinne. De westewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 7 graden.

Woansdei skynt de sinne geregeld en it bliuwt, sa goed as, drûch, De wyn komt út it súdwesten en is matich, middeis by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Tongersdei sjogge wy de sinne net in soad.

Jan Brinksma