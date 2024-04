Waarpraatsje: Woansdei buien

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert -1,3 en Starum -1,5) wie der tiisdei earst in soad sinne, mar yn ‘e middei rekke de loft berûn en foel der op guon plakken in bytsje rein. Woansdei falle der buien.

Tiisdeitenacht falle der ek buien, miskien wol mei heil of tonger. De noardwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 4 graden.

Woansdei wikselje buien, miskien wol wer mei heil, tonger en sinne inoar ôf. De wyn komt út it noardwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 8 graden is it fierstente kâld foar dizze tiid fan it jier.

Tongersdei is it ek buiïch.

Jan Brinksma