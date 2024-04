Waarpraatsje: Waarme sneon útstrûper

DE JOUWER – Nei in ferreinde freed wurdt it sneon mei goed 20 graden simmer, mar fan snein ôf sil it wer minder waarm en ritich waar wurde.

Sneon skynt de sinne geregeld en it bliuwt de hiele dei drûch. De sudewyn is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar in skoft frij krêftich. De temperatuer leit tusken 19 en 23 graden.

Snein sjogge wy de sinne folle minder faak en it bliuwt, nei alle gedachten, ek net hielendal drûch. By in matige oant frij krêftige súdwestewyn is it mei 17 graden noch wol oan ‘e mylde kant.

Moandei liket it waar bot op dat fan snein. De loft is foar it grutste part fan de dei berûn en it kin efkes wat reine. De wyn komt út it súdeasten en is matich. It bliuwt mei 17 graden noch altyd te myld foar it beg

jin fan de gersmoanne.

Jan Brinksma