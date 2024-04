Waarpraatsje: Tongersdei wer rein

DE JOUWER – Nei in reinige woansdeitemoarn krije wy ek in wiete tongersdei en freed bliuwt it ek net drûch, mar sneon wurdt it simmer.

Woansdeitenacht set it wer op in reinen. By in matige sudewyn wurdt it 7 graden.

Tongersdei reint it earst, mar benammen yn ‘e middei komt de sinne der ek noch wol by. Der kinne dan noch wol in pear buien falle. De súdwestewyn is matich, middeis matich oant frij krêftich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Freed wurdt in skiere dei mei in skoft rein, mar it wurdt wol mylder. Sneon kin it sels goed 20 graden wurde.

Jan Brinksma