Waarpraatsje: Tongersdei ek buien

DE JOUWER – It wie in ritige en rûzige woansdei mei de iene nei de oare snjitter. Tongersdei falle der ek buien.

Woansdeitenacht kin der op guon plakken in bui falle. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it noardwesten. It wurdt in graad of 3.

Tongersdeitemoarn wikselje wat sinne en in pear buikes inoar ôf. De matige wyn giet yn ‘e rin fan ‘e moarn nei it súdwesten oant westen. Middeis rekket de loft mear berûn en falle der ek buien, miskien wol mei wat tonger. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Mei 10 graden is it noch hieltyd te kâld.

Fan freed ôf wurdt it mylder.

Jan Brinksma