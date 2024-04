Waarpraatsje: Tongersdei drûch

DE JOUWER – Nei in pear wiete dagen liket it tongersdei drûch te bliuwen, mar it is wol te kâld.

Woansdeitenacht sil it drûch bliuwe. Der is net in soad wyn, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige noardewyn. De temperatuer leit om de 3 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne geregeld. De matige wyn komt út it noarden oant noardwesten. It sil op syn heechst 10 graden wurde. Gewoanwei leit de temperatuer yn dizze tiid fan it jier in pear graden heger.

Freed wurdt wer in hiel rûzige dei.

Jan Brinksma