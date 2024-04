Waarpraatsje: Tiisdei ek buien

DE JOUWER – Nei in kreas wykein is it no hiel oar waar wurden. Der foelen moandeitemiddei fikse buien, sels mei heil. Dat bliuwt tiisdei sa.

Moandeitenacht falle der buien, miskien wol mei tonger en heil. De wyn komt út it westen en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 5 graden.

Tiisdei falle der rûnom yn Fryslân wer buien, miskien wol mei heil en tonger, mar yn ‘e rin fan ‘e middei wurdt it drûch. De wyn rommet nei it noardwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. Mei 10 graden is it in pear graden kâlder as gewoanwei heal april.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it ek net drûch.

Jan Brinksma