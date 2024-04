Waarpraatsje: Skiere tongersdei

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze woansdei mei in soad sinne krije wy in skiere tongersdei. It soe ek wat reine kinne.

Woansdeitenacht sil de loft berinne en op guon plakken kin wat (sto)rein falle. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Tongersdei sille we de sinne net sjen. De loft is de hiele dei berûn en it kin wat (sto)reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich, earst sa út en troch noch krêftich. It wurdt in graad as 12.

Freed en sneon wurde wer twa hiel mylde dagen.

Jan Brinksma