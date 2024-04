Waarpraatsje: Pear wiete dagen

DE JOUWER – It duorret dizze maitiid lang ear’t der in wat langer skoft mei kreas en noflik waar komt. Dizze wike sjocht it dêr ek net nei út.

Moandeitenacht is it drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 7 graden.

Tiisdei falle der rûnom buien, mar letter yn ‘e middei soene wy miskien noch in glimp fan de sinne sjen kinne. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. It wurdt 11 graden.

Woansdei en tongersdei sille ek twa minne maitiidsdagen wurde.

Jan Brinksma