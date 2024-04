Waarpraatsje: Pear mylde dagen

DE JOUWER – It wie tongersdei earst reinich, mar letter waard it drûch. It bleau skier, mar kâld wie it net.

Tongersdeitenacht soe der op guon plakken wat storein falle kinne. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar sa út en troch frij krêftich. It wurdt 11 graden.

Freed is it earst skier mei sa út en troch miskien wat storein, mar geandewei komt de sinne der, nei alle gedachten, ek by. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit tusken 14 en 17 graden.

Sneon is it ek myld, mar snein wurdt it minder waarm.

Jan Brinksma