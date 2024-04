Waarpraatsje: Net stabyl maitiidswaar

DE JOUWER – Nei in waarm wykein mei wol in stûfe wyn, wie it moandei hiel rêstich en noflik maitiidswaar. Stabyl wol it noch net wurde, mar it waar sjocht der dizze wike net min út.

Moandeitenacht kin der in bui falle, miskien wol mei tonger. De wyn komt earst út it súdeasten en is swak. Yn ‘e rin fan ‘e nacht rommet de wyn nei it súdwesten en wurdt er matich. Mei 11 graden is it myld foar de tiid fan it jier.

Tiisdei is de loft it grutste part fan ‘e dei berûn, mar middeis komt de sinne der sa út en troch ek by. Der kin dan wol in buike falle. De súdwestewyn is frij krêftich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar hurd. Yn in stripe by de kust lâns is der ek kâns op swiere wynpûsten. Mei 12 graden is it minder waarm as de lêste dagen.

Woansdei bliuwt it drûch en sjogge wy de sinne ek wer wat mear.

Jan Brinksma