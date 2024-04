Waarpraatsje: Mylder

DE JOUWER – Nei in pear dagen mei ritich waar en reinwetter, bliuwt it freed ek noch net drûch, mar sneon wol.

Tongersdeitenacht sil it, nei alle gedachten, wol drûch bliuwe. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich. Mei 9 graden is it in mylde nacht.

Freed reint it sa út en troch, mar letter yn ‘e middei kin de sinne der miskien ek noch efkes trochkomme. Yn ‘e moarntiid is de sudewyn matich, mar boppe de Iselmar krêftich. Middeis komt de wyn út it súdwesten en wurdt er matich oant frij krêftich, by de kust lâns en boppe de Iselmar krêftich. It wurdt 15 graden.

Sneon is it mei goed 20 graden seldsum waar foar de tiid fan it jier

Jan Brinksma