Waarpraatsje: Mylder

DE JOUWER – Fan freed ôf wurdt it mylder, mar it waar wurdt perfoarst net stabyl. De kjeld is earst wol dien.

Tongersdeitenacht sil it sa út en troch wat reine en op guon plakken kin it ek dampich wurde. Der stiet net in soad wyn, mar by de kust lâns is de wyn matich út it súdwesten. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Freed bliuwt it, sa goed as, drûch, mar de loft is foar it grutste part wol berûn. In glimp fan de sinne is net hielendal útsletten. Der stiet de hiele dei hast gjin wyn en it wurdt 11 graden.

Yn it wykein sil it in hiel stik waarmer wurde.

Jan Brinksma