Waarpraatsje: Fris wykein

DE JOUWER – Nei in lange mylde rite is it no alwer in wike te kâld foar de tiid fan it jier en dat bliuwt dit wykein ek sa.

Sneon wikselje wat sinne en in bui inoar ôf. De noarde- oant noardwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer as 9 graden.

It waar foar snein sjocht der net sa min út. De sinne skynt geregeld en it bliuwt, sa goed as, drûch. By in matige, sa út en troch frij krêftige, noardeastewyn sil it in graad of 10 wurde.

Moandei is der wat minder sinne as snein, mar it bliuwt wol wer, sa goed as, drûch. De matige wyn komt út it noardeasten en it wurdt 9 graden.

Jan Brinksma