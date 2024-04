Waarpraatsje: Ein oan kjeld

DE JOUWER – Der komt foarearst in ein oan ‘e kjeld, mar it waar bliuwt wif.

It waar foar Keningsdei sjocht der net sa min út, mar hielendal drûch sil it wol net bliuwe. De sinne sil sa út en troch skine, mei middeis kâns op in bui. By in swakke oant matige súdeastewyn is it mei 15 graden in hiel stik mylder as de lêste tiid.

Snein liket it waar bot op dat fan sneon. De sinne skynt sa út en troch wer, mar der kin ek in bui falle. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich en it wurdt 16 graden.

Moandei is de kâns op sinne wat grutter en it bliuwt, sa goed as, drûch. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 15 graden hinne.

Jan Brinksma