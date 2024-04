Waarpraatsje: Drûch wykein

DE JOUWER – It wie freed kreas en drûch waar en dat bliuwt it yn it wykein ek.

Sneon skynt de sinne geregeld. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar middeis boppe de Iselmar frij krêftich. De temperatuer leit tusken 15 en 19 graden.

Snein skynt de sinne, nei alle gedachten, noch wat mear as sneon. By in matige oant frij krêftige westewyn sil it mei 13 graden wol in hiel stik frisser wêze.

Moandei sjocht it waar der hiel oars út. Der falle rûnom buien en der stiet in frij krêftige oant krêftige súdwestewyn. It wurdt net folle waarmer mear as 10 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt it noch wat kâlder.

Jan Brinksma